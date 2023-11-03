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Gümüşhane'de Dolmuş İçinde Öğrenci Kavgası: Bıçaklama Anları Kameralara Yansıdı - Son Dakika

Gümüşhane'de Dolmuş İçinde Öğrenci Kavgası: Bıçaklama Anları Kameralara Yansıdı

Son Güncelleme: 03.11.2023 13:18

Gümüşhane'de bir dolmuş içerisinde çıkan kavgada lise öğrencisi bıçaklandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kavga, üniversite ve lise öğrencileri arasında yan baktın meselesi yüzünden başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve üniversite öğrencisi lise öğrencisini bıçakladı. Yaralanan öğrenci hastaneye kaldırılırken, saldırgan ise gözaltına alındı.

Gümüşhane'de dolmuş içerisinde öğrenciler arasında çıkan kavgada lise öğrencisinin bıçaklandığı anların kamera görüntüsü ortaya çıktı. Dolmuş içerisindeki yolcuların da panik anları kameralara yansıdı.

Olay dün akşam saatlerinde Yeni Mahalle Kazım Karabekir Caddesi üzerinde meydana geldi. Üniversite istikametinden şehir merkezine hareket halindeki 29 HO 1032 plakalı dolmuş içerisinde üniversite 1. sınıf öğrencisi A.B. ile lise öğrencisi O.A.C. arasında yan baktın meselesi yüzünden tartışma çıktı. Sözlü başlayan tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Arbede sırasında üniversite öğrencisi A.B. yanında bulunan bıçakla lise öğrencisi O.A.C.'yi baldırından bıçakladı.

Olayda bıçakla baldırından yaralanan O.A.C., 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Bıçaklamayı gerçekleştiren üniversite öğrencisi A.B. Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayın dolmuş içi güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Baldırından bıçaklanan O.A.C.'nin acı dolu bağırışları ve yolcuların panik anları kameralara yansıdı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

Kazım Karabekir, Gümüşhane, Hukuk, 3. Sayfa, Eğitim, Sağlık, Toplum, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gümüşhane'de Dolmuş İçinde Öğrenci Kavgası: Bıçaklama Anları Kameralara Yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gümüşhane'de Dolmuş İçinde Öğrenci Kavgası: Bıçaklama Anları Kameralara Yansıdı - Son Dakika
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