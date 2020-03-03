Gümüşhane'de dolmuşçular 'Bahar Kalkanı' operasyonuna destek çıktı - Son Dakika
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Gümüşhane'de dolmuşçular 'Bahar Kalkanı' operasyonuna destek çıktı

6 saat önce

Gümüşhane'de şehir içi yolcu taşımacılığı yapan dolmuş esnafı, araçlarına donattıkları Türk bayraklarıyla konvoy oluşturarak Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından İdlib bölgesinde başlatılan 'Bahar Kalkanı Harekatına' destek mesajı verdi.

Gümüşhane'de dolmuşçular 'Bahar Kalkanı' operasyonuna destek çıktı, System.String[]

Gümüşhane'de şehir içi yolcu taşımacılığı yapan dolmuş esnafı, araçlarına donattıkları Türk bayraklarıyla konvoy oluşturarak Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından İdlib bölgesinde başlatılan 'Bahar Kalkanı Harekatına' destek mesajı verdi.


Şehir merkezindeki transit yol güzergahında yolcu taşımacılığı yapan Fatih Dolmuş Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi üyesi yaklaşık 25 dolmuş esnafı Özcan Mahallesi, İstiklal Caddesinde bir araya gelerek Türk bayraklarıyla süsledikleri midibüsleriyle konvoy oluşturarak şehir merkezi içinden klakson çalarak Cumhuriyet ve Atatürk caddelerini turladı.


Geçtikleri caddelerde vatandaşların alkışlarla destek, asker selamı verdiği etkinlikte bazı dolmuşlarda "Zulüm ile akan kanlar, akıtanı boğar birgün. Şehit olup düşen canlar, nur içinde doğar birgün. Şehitler ölmez, vatan bölünmez" yazılı pankart asıldı.


Etkinliğin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Fatih Dolmuş Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Osman Şeker, "Allah vatanı korumak için yaptığı bu mücadele şanlı ordumuzu ve Mehmetçiğimizi muzaffer eylesin. Geçtiğimiz hafta İdlib'te şehit olan 34 Mehmetçiğe Allah'tan rahmet, kederli ailelerine baş sağlığı dileriz. Ruhları şad olsun mekanları cennet olsun. Yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz" dedi.


Toplu taşıma sektörü olarak yıllarca hizmet verdiklerini ve vermeye de devam ettiklerini kaydeden Şeker, "Her zaman halkımızla iç içeyiz. Toplumun tüm acıları ve mutluluklarını hep beraber yaşıyoruz. Bu süreçte yine birlik ve beraberlik içerisinde atlatacağız. Bugün tüm arkadaşlarımızla bu birlik için konvoy oluşturduk. Bizler her zaman devlerimizin ve milletimizin yanındayız. Şehitler ölmez vatan bölünmez diyoruz" diye konuştu. - GÜMÜŞHANE

Gümüşhane, İdlib, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 01:45 Kaynak: İHA
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