Gümüşhane'de nesli tükenmekte olan 'Kafkas semenderi' görüntülendi - Son Dakika
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Gümüşhane'de nesli tükenmekte olan 'Kafkas semenderi' görüntülendi

19.08.2022 15:28
Gümüşhane'de nesli tükenmekte olan 'Kafkas semenderi' görüntülendi

Gümüşhane'de Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nce "zarar görebilir" kategorisi altında gösterilen ve nesli tükenme tehlikesi altında olan 'Kafkas semenderi' görüntülendi.

Gümüşhane'de Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nce "zarar görebilir" kategorisi altında gösterilen ve nesli tükenme tehlikesi altında olan 'Kafkas semenderi' görüntülendi.

Gümüşhane'nin merkeze bağlı Yağmurdere Vadisinde nesli tükenme tehlikesi altında olan 'Kafkas semenderi' görüntülendi. Korumada öncelikli ve azalan popülasyon durumuna sahip türlerden olan Kafkas semenderinin, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nce "zarar görebilir" kategorisi altında gösteriliyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri, geçtiğimiz yıllarda hayvanın nesli tükenme tehlikesi altında olduğunu belirledi.

Akarsu kenarları ve yakınlarındaki ağaçlık alanlarda yaşayan 'Kafkas semenderi' genellikle deniz seviyesinden 1000-2500 metre yükseklikte uygun habitatlarda varlığını sürdürürken, Gürcistan ve Türkiye'de de özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yayılış gösterdiği biliniyor.

(Uğur Aydın/İHA)

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Kaynak: İHA

Gümüşhane, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gümüşhane'de nesli tükenmekte olan 'Kafkas semenderi' görüntülendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gümüşhane'de nesli tükenmekte olan 'Kafkas semenderi' görüntülendi - Son Dakika
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