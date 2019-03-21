Son Dakika Haberleri: Gümüşhane'de Dünya Down Sendromu Günü Yürüyüşü

Gümüşhane'de Dünya Down Sendromu Günü Yürüyüşü

18 dakika önce

Gümüşhane'de 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü nedeniyle farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

Gümüşhane'de Dünya Down Sendromu Günü Yürüyüşü, System.String[]
Gümüşhane'de 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü nedeniyle farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) ve Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikte katılımcılar ve down sendromlu çocuklar ellerinde down sendromlular için farkındalık oluşturacak dövizlerle Fatih Parkından Atatürk Caddesi boyunca Gençlik Merkezi önüne kadar yürüdü.

Burada basın açıklaması yapan KYK Yurtlardan Sorumlu Şube Müdürü Yakup Şimşek, Birleşmiş Milletlerin 2011 yılında aldığı kararla 21 Mart tarihinin "Dünya Down Sendromu Günü" olarak tanındığını, dünya genelinde çeşitli etkinliklerle bu konuda farkındalık oluşturulduğunu söyledi.

Dünya Down Sendromu Gününün 21 Mart'ta kutlanmasının ayrı bir sebebi olduğunu anlatan Şimşek, "21.kromozomların 2 tane yerine 3 tane olması takvimlerde 21 ve 3 rakamını özel kılıyor. Bu yüzden 21 Mart tarihinde kutlanıyor. Dünya genelinde 6 milyon insan bu genetik farklılığı yaşamaktadır" dedi.

Açıklamanın ardından katılımcılara çorba ikram edildi. - GÜMÜŞHANE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 12:31 Kaynak: İHA

21 Mart, Gümüşhane, Güncel
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