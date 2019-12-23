Gümüşhane'de e-belge uygulamaları anlatıldı - Son Dakika
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Gümüşhane'de e-belge uygulamaları anlatıldı

6 saat önce

Gümüşhane'de Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca uygulamaya konulan elektronik belge uygulamalarıyla ilgili sivil toplum kuruluşları, ticaret odaları ve meslek odalarına yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Gümüşhane'de e-belge uygulamaları anlatıldı, System.String[]

Gümüşhane'de Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca uygulamaya konulan elektronik belge uygulamalarıyla ilgili sivil toplum kuruluşları, ticaret odaları ve meslek odalarına yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.


İl Defterdarlığı tarafından düzenlenen bilgilendirme programı Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını gerçekleştiren Defterdar Turan Kemer, 19 Ekim 2019 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 509 sayılı Vergi Usul Kanunu Tebliği hakkında bilgilendirme yapacaklarını söyledi.


Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenmiş standartlara uygun belgelerin taraftalar arasında güvenli ve sağlıklı bir biçimde dolaşımının sağlanması, verimlilik ve zaman artışı ile ticari hayatın hızlandırılması amacıyla geliştirilen e-belge dönüşüm sürecinin 2010 yılında e-Fatura ve e-Defter uygulaması ile başladığını hatırlatan Kemer, elektronik belge kullanımının bugüne kadar oldukça yaygınlaştığını belirtti.


Kemer'in konuşmasının ardından 509 sayılı vergi usul kanunu genel tebliği hakkında Vergi Dairesi Müdür Vekili İlkay Karaya tarafından detaylı bir sunum yapıldı.


Karakaya'nın sunumu ve devamında katılımcıların konuyla ilgili soruları cevaplandırıldı. - GÜMÜŞHANE

Maliye Bakanlığı, Gümüşhane, Kemer, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 03:53 Kaynak: İHA
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