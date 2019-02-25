Son Dakika Haberleri: Gümüşhane'de Ecstasy Hap Operasyonu

Gümüşhane'de Ecstasy Hap Operasyonu

2 saat önce

Gümüşhane'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 300 adet ecstasy hap ile 18.62 gram Skunk maddesi ele geçirildi.

Gümüşhane'de Ecstasy Hap Operasyonu, System.String[]
Gümüşhane'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 300 adet ecstasy hap ile 18.62 gram Skunk maddesi ele geçirildi.

Kentte uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüten Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı.

Harekete geçen ekipler, takibe alınan otomobili dün gece Torul ilçe girişinde durdurdu.

Araçta bulunan T.A. ve B.Ç.'yi göz altına alan ekipler, araçta ve şahısların üzerinde yaptıkları aramada 300 adet ecstasy hap ile 18.62 gram Skunk maddesine el koydu.

Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen zanlılar, buradaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan B.Ç.'nin daha önce benzer suçlardan hapis yattığı ve 3 ay önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 03:39 Kaynak: AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Gümüşhane, 3. Sayfa
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