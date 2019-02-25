Gümüşhane'de Ecstasy Hap Operasyonu

Gümüşhane'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 300 adet ecstasy hap ile 18.62 gram Skunk maddesi ele geçirildi.

Gümüşhane'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 300 adet ecstasy hap ile 18.62 gram Skunk maddesi ele geçirildi.



Kentte uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüten Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı.



Harekete geçen ekipler, takibe alınan otomobili dün gece Torul ilçe girişinde durdurdu.



Araçta bulunan T.A. ve B.Ç.'yi göz altına alan ekipler, araçta ve şahısların üzerinde yaptıkları aramada 300 adet ecstasy hap ile 18.62 gram Skunk maddesine el koydu.



Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen zanlılar, buradaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



Öte yandan B.Ç.'nin daha önce benzer suçlardan hapis yattığı ve 3 ay önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

İtirafçı Bir Bir Anlattı: Adnan Oktar Gülen'i Kahtani Olarak Görüyordu

Sosyal Medyada Tanıştığı Kıza, Cinsel İstismarda Bulundu

22 Yaşındaki Genç Hemşireden, 40 Gündür Haber Yok

Lokantada Yemekleri Beğenmeyen Şahıs, 3 Kişiyi Vurdu