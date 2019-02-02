Gümüşhane'de Eğitimde Değerlendirme Toplantısı

Gümüşhane'de okul güvenliği, uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele ve eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik değerlendirme toplantısı yapıldı.

Gümüşhane'de okul güvenliği, uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele ve eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik değerlendirme toplantısı yapıldı.



Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, eğitim öğretimin ikinci yılının huzur ve güven içinde geçirilmesinin sağlanması, okul güvenliği, uyuşturucu ve uyarıcı maddeyle mücadele ve eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar ele alındı.



Toplantıda ilgililerden birifing alan Taşbilek, öğrencileri alkol, sigara ve uyuşturucu gibi zararlı alışkanlıklardan korumak için her türlü tedbirin titizlikle alındığını söyledi.



Okul çevrelerinin güvenliğinin sağlanması için emniyet ve jandarmanın okul idareleriyle iş birliği içinde çalışacağına işaret eden Taşbilek, "Bütün okulların başlangıç ve bitiş saatlerinin takipçisi olacağız. Okul çevresinde çocukları istismar edebilecek bağımlılıklar, uyuşturucu veya başka şeyler olabilir. Okul çevrelerinde çocukları sıkıntıya sokacak kim varsa yasa gereğini yapacağız. Bu tür kişileri okul çevrelerine sokmak istemiyoruz. Bununla ilgili irademiz, bakış açımız kesinlikle bu." ifadelerini kullandı.



"Daha büyük çaba sarf edeceğiz"



Taşbilek, okul idarecilerine de uyarıda bulunarak, şunları kaydetti:



"Çocukların herhangi bir bağımlılık yaratıcı hususlarla yönelmesine müsaade etmeyeceğiz. Hepimizin üstüne vebal var, buna özellikle dikkat edeceğiz. Bağımlılıkla alakalı sıkıntı yaşayan çocuğumuz varsa tedavisi için elimizden ne geliyorsa onların yanında olacağız. Çocuklarımızın sağlıklı, huzurlu, mutlu, güzel bir ortamda eğitim öğretime devam edebilmelerini sağlayacağız. Öğrencilerimizi önce sosyal ve sağlıklı bireyler olarak yetiştirip daha sonra akademik olarak en yukarıya taşıyabilmek için çalışacağız. Her başarının daha iyisi var. Eğitim camiasından bunları bekliyoruz. Daha büyük çaba sarf edeceğiz."



Toplantı, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mesut Olgun'un kentteki eğitim çalışmalarına ilişkin sunumuyla sona erdi.

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