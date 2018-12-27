Son Dakika Haberleri: Gümüşhane'de Eğitime Kar Engeli

Gümüşhane'de Eğitime Kar Engeli

1 saat önce

Gümüşhane'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verilecek.

Gümüşhane'de Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Gümüşhane'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verilecek.

Gümüşhane Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il merkezi ve ilçelerde yaşanan aşırı soğuk ve buzlanma ile kar yağışı beklenmesi sonucu herhangi bir olumsuzluğa ve mağduriyete meydan vermemek amacıyla yarın, tüm resmi, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim veren resmi ve özel okul, kreş ile kurumların tamamında eğitim öğretime ara verileceği belirtildi.

Açıklamada, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ile hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:57 Kaynak: AA

Gümüşhane, Güncel
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