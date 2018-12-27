Gümüşhane'de Eğitime Kar Engeli
1 saat önce
Gümüşhane'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verilecek.
Gümüşhane
'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verilecek.
Gümüşhane Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il merkezi ve ilçelerde yaşanan aşırı soğuk ve buzlanma ile kar yağışı beklenmesi sonucu herhangi bir olumsuzluğa ve mağduriyete meydan vermemek amacıyla yarın, tüm resmi, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim veren resmi ve özel okul, kreş ile kurumların tamamında eğitim öğretime ara verileceği belirtildi.
Açıklamada, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ile hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:57 Kaynak: AA
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