Son Dakika Haberleri: Gümüşhane'de Eğitime Kar Engeli

Gümüşhane'de Eğitime Kar Engeli

48 dakika önce

Gümüşhane'de olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okullar tatil edildi.

Gümüşhane'de Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Gümüşhane'de olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okullar tatil edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent merkezi ve ilçelerde yaşanan aşırı soğuklara bağlı buzlanma ve beklenen kar yağışı nedeniyle herhangi bir olumsuzluk ve mağduriyete meydan vermemek amacıyla tüm resmi, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim veren resmi ve özel okul, kreş ve kurumların tamamında eğitim öğretime yarın bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 11:34 Kaynak: AA

Gümüşhane, Güncel
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