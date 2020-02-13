Gümüşhane'de eğitime kar engeli - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gümüşhane'de eğitime kar engeli - Son Dakika

Gümüşhane'de eğitime kar engeli

6 saat önce

Gümüşhane'de olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Gümüşhane'de eğitime kar engeli, System.String[]

Gümüşhane'de olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda, kentte beklenen kar, buzlanma ve çığ riskinin, sağlık ve ulaşıma olumsuz etkilerinin değerlendirildiği belirtildi.

Bu nedenle kentin tamamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin cuma günü bir gün süreyle tatil edildiği bildirilen açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Gümüşhane, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 07:32 Kaynak: AA
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