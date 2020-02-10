Gümüşhane'de eğitime yarın ara verildi - Son Dakika
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Gümüşhane'de eğitime yarın ara verildi

6 saat önce

Gümüşhane'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Gümüşhane'de eğitime yarın ara verildi, System.String[]

Gümüşhane'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda, kentte beklenen aşırı soğuk, kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık, ulaşım ve benzeri olumsuz etkilerinin olabileceği değerlendirildiğinden ilin tamamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin 11 Şubat Salı günü bir gün süre ile tatil edildiği belirtildi.

Engelli ve hamile kamu personelinin de yarın idari izinli sayılacağı aktarılan açıklamada, ayrıca yoğun buzlanmadan dolayı trafiğe çıkacak vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

Gümüşhane, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 10:56 Kaynak: AA
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