Gümüşhane'de eğitime yarın ara verildi - Son Dakika
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Gümüşhane'de eğitime yarın ara verildi

6 saat önce

Gümüşhane'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Gümüşhane'de eğitime yarın ara verildi, System.String[]

Gümüşhane'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda, kentte beklenen kar, buzlanma ve çığ riskinin, sağlık, ulaşıma olumsuz etkilerinin olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

Bu nedenle kentin tamamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin 13 Şubat Perşembe günü bir gün süreyle tatil edildiği vurgulanan açıklamada, engelli ve hamile kamu personellerinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Gümüşhane, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 07:46 Kaynak: AA
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