Gümüşhane'de ekiplerin karla mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Gümüşhane'de ekiplerin karla mücadele çalışmaları sürüyor

6 saat önce

Gümüşhane'de İl Özel İdaresi ekiplerince yüksek kesimlerdeki köy yollarında kar temizleme çalışmaları sürüyor.

Gümüşhane'de ekiplerin karla mücadele çalışmaları sürüyor, System.String[]

Gümüşhane'de İl Özel İdaresi ekiplerince yüksek kesimlerdeki köy yollarında kar temizleme çalışmaları sürüyor.

Merkeze bağlı 2 bin 170 rakımdaki Sarıçiçek, Demirören, Ardıç ve Akhisar köylerinde yoğun kar yağışı sonrası kapanan yolda çalışma yürüten ekipler, taşımalı eğitim gören öğrencilerin eğitimlerinin aksamaması için çaba sarfediyor.

Bu köylerde kar temizleme çalışması yürüten ekipler, kapalı köy yollarını gece yarısına kadar süren çalışmanın ardından ulaşıma açtı.

Ekipler karla mücadelenin yanı sıra Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Gümüşhane Şube Müdürlüğünden yaban hayatı için temin edilen yemleri de uygun yerlere bırakarak doğadaki hayvanların yiyecek ihtiyacının karşılanmasına destek oluyor.

Gümüşhane, Akhisar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 03:04 Kaynak: AA
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