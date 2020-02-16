Gümüşhane'de ekiplerin yoğun kar mesaisi - Son Dakika
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Gümüşhane'de ekiplerin yoğun kar mesaisi

7 saat önce

GÜMÜŞHANE'de 1 hafta içerisinde çığ sonucu kardan kapanan merkeze bağlı Aşağı ve Yukarı Yuvalı köylerinin yollu, İl Özel İdaresine bağlı ekiplerin, uzun uğraşlar sonucunda yeniden ulaşıma açtı.

Gümüşhane'de ekiplerin yoğun kar mesaisi, System.String[]

GÜMÜŞHANE'de 1 hafta içerisinde çığ sonucu kardan kapanan merkeze bağlı Aşağı ve Yukarı Yuvalı köylerinin yollu, İl Özel İdaresine bağlı ekiplerin, uzun uğraşlar sonucunda yeniden ulaşıma açtı.

Bölgede etkili kar yağışı, yüksek kesimlerdeki köylerde yaşayanların hayatlarını olumsuz etkilerken, meydana gelen çığ sonucu kapanan merkeze bağlı Aşağı ve Yukarı Yuvalı köylerinin yolunu açmak için İl Özel İdare ekipleri seferber oldu. Ekiplerin yoğun çabaları sonucu, köy yollarının tamamı ulaşıma açıldı. Sürekli çığ gelen bölgeyi bilen ve çığ afeti konusunda eğitimli personelin dikkatli ve tedbirli gerçekleştirdiği çalışmaların ardından yolda kardan devasa tüneller oluşması dikkat çekti.

Yolun açılmasıyla birlikte rahat bir nefes aldıklarını kaydeden Aşağı Yuvalı köyü muhtarı Hami Gündoğdu, yoğun çaba gösteren tüm ekiplere teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Ekiplerin kar temizleme çalışmaları

-Detaylar

HABER KAMERA Sinan UÇARGÜMÜŞHANE,


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 11:54 Kaynak: DHA
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