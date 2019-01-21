Gümüşhane'de Ekiplerin Zorlu Kar Mücadelesi
39 dakika önce
GÜMÜŞHANE'de kar ve tipi nedeniyle bazı köy ve mahalle yolları ulaşıma kapandı.
GÜMÜŞHANE'de kar ve tipi nedeniyle bazı köy ve mahalle yolları ulaşıma kapandı. Güngören
köyünde yolda kalan iş makinesi ve operatörü ise ekiplerin yardımıyla kurtarıldı. Gümüşhane
'de yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı köy ve mahalle yolları ulaşıma kapandı. Güngören köyüne bağlı İspatan Mahallesi'nde yol açma çalışması yapan ekipler, kar ve tipi nedeniyle dün bölgede mahsur kaldı. Tipi nedeniyle iş makinesinin kısmen kar altında kaldığı bölgeye ulaşan İl Özel İdaresi ekipleri, iş makinesi ile mahsur kalan operatörleri kurtardı. - Şhane
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:46 Kaynak: DHA
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