Gümüşhane'de eksi 5 derecede kurtuluş yürüyüşü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gümüşhane'de eksi 5 derecede kurtuluş yürüyüşü - Son Dakika

Gümüşhane'de eksi 5 derecede kurtuluş yürüyüşü

6 saat önce

Gümüşhane'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102.yıldönümü kutlamalar düzenlenen 'Kurtuluş yürüyüşü' ile sona erdi.

Gümüşhane'de eksi 5 derecede kurtuluş yürüyüşü, System.String[]

Gümüşhane'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102.yıldönümü kutlamalar düzenlenen 'Kurtuluş yürüyüşü' ile sona erdi.


Gün boyu devam eden etkinliklerin ardından Tarım ve Orman İl Müdürlüğü önünden başlayan ve hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece olduğu ortamda Kurtuluş Yürüyüşü gerçekleştirdi.


Askerler ve vatandaşların hazır bulunduğu yürüyüşte askerler "Her Türk asker doğar", "Vatan sana canım feda" sloganları atarken, vatandaşlarda ellerinde taşıdıkları Türk bayraklarını dalgalandırdı.


Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, eşi Sibel Taşbilek, Belediye Başkanı Ercan Çimen ve diğer protokol üyelerinin de katıldığı program Fatih Parkında son buldu.


Cumhuriyet ve Atatürk Caddeleri izlenen yürüyüş güzergahı boyunca vatandaşlar da evlerinden ve balkonlarından bayraklar eşliğinde korteji izledi.


Yürüyüşün sonunda Belediye Başkanlığı tarafından vatandaşlara çorba ve kuru ekmek ikram edildi. - GÜMÜŞHANE

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 08:38 Kaynak: İHA
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