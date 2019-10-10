Son Dakika Haberleri: Gümüşhane'de eller semaya Barış Pınarı harekatı için kalktı
Son Dakika Güncel Gümüşhane'de eller semaya Barış Pınarı harekatı için kalktı

Gümüşhane'de eller semaya Barış Pınarı harekatı için kalktı

1 saat önce

Türkiye'nin Suriye sınırlarında Fırat'ın doğusunda başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Gümüşhane'de sabah namazı öncesi tüm camilerde Fetih suresi okundu ve dua edildi.

Gümüşhane'de eller semaya Barış Pınarı harekatı için kalktı, System.String[]

Türkiye'nin Suriye sınırlarında Fırat'ın doğusunda başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Gümüşhane'de sabah namazı öncesi tüm camilerde Fetih suresi okundu ve dua edildi. Uygulama operasyon boyunca devam edecek.


Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla dün başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Gümüşhane'de 500'den fazla camide sabah namazı öncesi Fetih suresi okundu, askerler için dua edildi.


Kent merkezindeki Kemaliye Camisine gelen vatandaşlar operasyonun başarıyla sonuçlanması için dua etti.


Burada bir açıklama yapan İl Müftüsü Osman Ayas, "Bu sabah itibariyle Türkiye genelinde olduğu gibi ilimizde bütün camilerde Fetih suresini okuyarak arkasından şuanda operasyonda olan askerlerimiz, güvenlik güçlerimiz için dua ettik. Allah onların yardımcısı olsun. Gönülden dua ediyoruz. Allah onları muzaffer eylesin inşallah. Bu uygulamamız operasyon devam ettiği süre içerisinde bütün camilerimizde devam edecek. Dualarımızla onları destekleyeceğiz inşallah. Allah kahraman askerlerimizi her daim muzaffer eylesin" dedi. - GÜMÜŞHANE

Barış Pınarı Harekatı, Gümüşhane, Türkiye, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 07:01 Kaynak: İHA
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