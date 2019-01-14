Gümüşhane'de Emniyet Kemeri Kullanımıda Artış
1 saat önce
Gümüşhane'de 4 aydır yürütülen bilinçlendirme çalışması sonucunda emniyet kemeri kullanım oranının yüzde 76'ya yükseldiği bildirildi.
Gümüşhane
'de 4 aydır yürütülen bilinçlendirme çalışması sonucunda emniyet kemeri kullanım oranının yüzde 76'ya yükseldiği bildirildi.
İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş
, yaptığı yazılı açıklamada, "Emniyet Kemeri ile Hayata Bağlanın" projesi kapsamında kentte yürütülen bilinçlendirme ve bilgilendirme çalışmaların olumlu sonuç verdiğine dikkati çekti.
Kentteki emniyet kemeri kullanımını tespit etmek için yürütülen çalışmalarda kemer kullanımı oranının 4 ay öncesinde yüzde 25 olarak tespit edildiği bilgisini paylaşan Karataş, şunları kaydetti:
"İlimizdeki bütün kurumların projeye öncülük etmesi ve verdiğimiz eğitimler sonucu kentte emniyet kemeri takma oranının birinci sayım sonucunda yüzde 25'ten yüzde 40'a, ikinci sayım sonucunda yüzde 40'dan yüzde 47'ye, üçüncü sayım sonucunda ise yüzde 47'den yüzde 76'ya çıkmıştır. Hedefimiz emniyet kemeri kullanım oranını yüzde 100'e çıkarmaktır. 4 ay içerisinde yapmış olduğumuz eğitim ve denetim faaliyetlerine destek veren, emniyet kemeri takma alışkanlıklarını bir kültür haline getiren Gümüşhane halkına teşekkür ediyorum."
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 05:25 Kaynak: AA
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