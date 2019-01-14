Gümüşhane'de Emniyet Kemeri Takma Oranı Artmaya Devam Ediyor

Gümüşhane'de emniyet kemeri takma oranı 4 ay içerisinde yüzde 25'ten yüzde 76'ya yükseldi.

Gümüşhane'de emniyet kemeri takma oranı 4 ay içerisinde yüzde 25'ten yüzde 76'ya yükseldi. Yeni hedef bu oranı yüzde 100'e ulaştırmak.



Gümüşhane İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada 31 Ağustos 2018 tarihinde başlattıkları "Emniyet Kemeri ile Hayata Bağlanın" projesi kapsamında il genelinde vatandaşların tamamına araç kullanırken ve araç içerisinde yolcu olarak seyahat ederken emniyet kemeri kullanmaları konusunda bilgilendirici ve bilinçlendirici çalışmalar yapıldığını hatırlattı.



Emniyet kemeri takma oranları tespiti için Gümüşhane Üniversitesi ile koordineli olarak şehrin üç ayrı noktasında proje başlangıcında üniversite öğrencileri ile birlikte yapılan sayım sonucunda emniyet kemeri takma oranının yüzde 25 olduğunun tespit edildiğini kaydeden Karataş, "İlimizdeki bütün kurumların projeye öncülük etmesi ve verdiğimiz eğitimler sonucu il genelinde emniyet kemeri takma oranının birinci sayım sonucunda yüzde 25'ten yüzde 40'a, ikinci sayım sonucunda yüzde 40'tan yüzde 47'ye, üçüncü sayım sonucunda ise yüzde 47'den yüzde 76'ya çıkmıştır. 4 ay içerisinde yapmış olduğumuz eğitim ve denetim faaliyetlerine destek veren emniyet kemeri takma alışkanlıklarını bir kültür haline getiren Gümüşhane halkına teşekkür ediyoruz. Hedefimiz bu güzel tablo ile birlikte yüzde 100'lere ulaşmak" dedi. - GÜMÜŞHANE

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Vatandaşlardan Vali'ye: 1000 TL'nin Üzerinde Gelen Elektrik Faturası Var, Böyle Bir Şey Nasıl Olur?

2 Yıl Sonra Kar Gören Iğdırlılar Göbek Attı

Ekipler, Donmak Üzere Olan 50 Kişiyi Son Anda Kurtardı

Şanlıurfa'da 2 Aile Arasındaki Kavgada Silahlar Konuştu: 2 Ölü, 1'i Asker 13 Yaralı