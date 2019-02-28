Son Dakika Haberleri: Gümüşhane'de Emniyet Kemeri Takma Oranı Türkiye Ortalamasının Üzerine Çıktı

Gümüşhane'de Emniyet Kemeri Takma Oranı Türkiye Ortalamasının Üzerine Çıktı

32 dakika önce

Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Emniyet Kemeri ile Hayata Bağlanın' projesi kapsamında yapılan belirlemelerde Şubat ayında emniyet kemeri takma oranının yüzde 69 olduğu ve bu oranın Türkiye ortalamasının üzerinde olduğu ifade edildi.

Gümüşhane'de Emniyet Kemeri Takma Oranı Türkiye Ortalamasının Üzerine Çıktı, System.String[]
Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Emniyet Kemeri ile Hayata Bağlanın' projesi kapsamında yapılan belirlemelerde Şubat ayında emniyet kemeri takma oranının yüzde 69 olduğu ve bu oranın Türkiye ortalamasının üzerinde olduğu ifade edildi.

Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü'nün 31 Ağustos tarihinde başlattığı 'Emniyet Kemeri ile Hayata Bağlanın' projesine bütün paydaş kurumların öncülük etmesi ve verilen eğitimlerle il genelinde emniyet kemeri takma oranında ciddi artış yaşandı.

Konuyla ilgili bilgi veren İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş, proje ile il genelinde vatandaşların tamamına araç kullanırken ve araç içerisinde yolcu olarak seyahat ederken emniyet kemeri kullanmaları konusunda bilgilendirici ve bilinçlendirici çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Emniyet kemeri takma oranları tespiti için Gümüşhane Üniversitesi ile koordineli olarak şehrin üç ayrı noktasında proje başlangıcında üniversite öğrencileri ile birlikte yapılan sayım sonucunda emniyet kemeri takma oranının yüzde 25 olduğunun tespit edildiğini hatırlatan Karataş, "İlimizdeki bütün kurumların projeye öncülük etmesi ve verdiğimiz eğitimler sonucu il genelinde emniyet kemeri takma oranının Şubat ayında yapılan sayım sonucu yüzde 69 olduğu ve bu oranın Türkiye ortalamasının üzerinde olduğu anlaşılmıştır. Proje kapsamında çalışmaların devam edeceğini ve bu rakamların daha üst seviyelere çıkacağını bekliyoruz" dedi. - GÜMÜŞHANE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 11:25 Kaynak: İHA

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