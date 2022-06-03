Gümüşhane'de evlerinde kaçak silah bulunan 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Gümüşhane'de evlerinde kaçak silah bulunan 4 kişi gözaltına alındı

03.06.2022 16:51
Gümüşhane'de evlerinde kaçak silah bulunan 4 kişi gözaltına alındı

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde ikametlerinde kaçak silah bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde ikametlerinde kaçak silah bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Merkez ve Torul İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, ortak operasyon düzenledi.

Ekipler, Altınpınar köyünde K.Ç, K.A, Ç.Ö. ve V.N.Ö'nün ikametlerinde, satmak amacıyla kaçak silah bulundurdukları istihbaratı üzerine eş zamanlı arama yaptı.

Bomba arama köpeği "Maske"nin de katılımıyla yapılan aramalarda, 3 tüfek, 3 tabanca, 3 ses tabancası ile 717 mermi ve 84 fişek ele geçirildi.

Şüphelilerin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Gümüşhane'de evlerinde kaçak silah bulunan 4 kişi gözaltına alındı
Gümüşhane'de evlerinde kaçak silah bulunan 4 kişi gözaltına alındı

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Jandarma ekiplerinin denetimlerinde 4 kişi gözaltına alındı Jandarma ekiplerinin denetimlerinde 4 kişi gözaltına alındı 4 kişi uyuşturucu madde ticareti yapma suçlamasıyla gözaltına alındı 4 kişi uyuşturucu madde ticareti yapma suçlamasıyla gözaltına alındı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gümüşhane'de evlerinde kaçak silah bulunan 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Gümüşhane'de evlerinde kaçak silah bulunan 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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