Gümüşhane'de gaziler günü kutlandı

Gümüşhane'de 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.



Program kapsamında ilk olarak Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtına çelenk sunuldu. Valilik, Belediye ve Gaziler Derneği çelenklerinin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



Günün anısında gaziler ve şehit yakınlarıyla anıt önünde hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından Vali Kamuran Taşbilek, Belediye Başkanı Ercan Çimen'le birlikte gazileri makamında kabul ederek bir süre sohbet etti.



Buradaki programın ardından Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek tarafından 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle şehit yakınları ve gaziler onuruna yemek programı düzenledi.



Ramada Gümüşhane otelde düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından söz alan Vali Taşbilek, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere devletin birliği, milletin beraberliği uğruna, üzerinde yaşadığımız coğrafyayı vatan yapma uğruna büyük mücadele veren, bu uğurda şehit olanları rahmetle, gazileri de minnet ve şükranla andığını söyledi.



Allah'ın bu millete gazilik ve şehitlik gibi çok özel kavramlar nasip ettiğini kaydeden Vali Taşbilek, "Üzerinde yaşadığımız vatan toprağı belki birileri için sadece taş ve topraktan ibaret. Ama burayı binlerce yıldır vatan yapma uğruna gözünü kırpmadan, şerefle mücadele eden ve bu uğurda şehit ve gazi olan büyük bir milletin evlatlarıyız" dedi.



"Hepimiz şehit ailelerimiz ve gazilerimizin emrindeyiz"



Gazilerin çok büyük bir fedakarlıkla bu toprakların vatan olmasında bin yıldır olduğu gibi bugün de aynı mücadeleyi verdiklerini ifade eden Taşbilek, "Hepsine minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Hala vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğruna, milletimizin bekası uğruna bir mücadele devam etmekte. Bu coğrafyanın bize yüklediği kaderin sonucu bu olsa gerek. Bu uğurda hala çok sayıda vatan evladımız gözünü kırpmadan şehadete ermekte, gazilik onuruna erişmekte. Milletimizin birlik ve beraberliği uğruna gerek iç güvenlik harekatı gerekse sınır ötesinde aynı amaç uğruna mücadele eden bütün kardeşlerimize sevgi, muhabbet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Allah yardımcıları olsun. Bütün milletimizin duaları onlarla beraber. Bu millet her zaman gazisine, şehidine büyük bir sevgi ve onurla sahip çıkmaktadır, bundan sonra da bu böyle olacaktır. Devlet olarak hepimiz şehit ailelerimiz ve gazilerimizin emrindeyiz. Onların hepsi bizim başımızın tacıdır" diye konuştu.



"Küresel güçlerin karşısında en büyük güvence ve teminatımız gazilerimiz"



AK Parti Gümüşhane Milletvekili Hacı Osman Akgül de konuşmasında gazilerin bu memleketin ve bu ülkede emel üzerine emel besleyen küresel güçlerin karşısında en büyük güvenceleri ve teminatları olduğunu belirterek, "Bu ülkede şehitlik ve gazilik unvanın her Türk vatandaşı için en kutsal hedef olduğu müddetçe hiçbir ülke, hiçbir küresel güç bu ülke üzerinde tasarladıkları hiçbir projeyi gerçekleştirme şansları yoktur. Bunun canlı örneklerini kurtuluş savaşında, 15 Temmuz'da yaşadık. Bu inanç bizde var olduğu ve birlik ve beraberliğimizi muhafaza ettiğimiz müddetçe hiçbir güç bizim ülkemiz üzerinde proje yapma şansına sahip olamayacaktır" şeklinde konuştu.



"Batı dünyasının kaybedipte geri alamadığı tek toprak parçası Anadolu'dur"



AK Parti Gümüşhane Milletvekili Cihan Pektaş ise 19 Eylül tarihinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gazilik unvanı almasının yıldönümü olduğunu hatırlatarak, "Ecdadımızın bin yıl önce geldiği bu topraklarda mücadele veriyoruz. Neden Avrupa ülkelerinde bu tür problemler yokta hep Anadolu'da bu sıkıntılar çıkıyor. Batı dünyasının kaybedipte geri alamadığı tek toprak parçası Anadolu'dur. Dolayısıyla bizim ecdadımız bu toprakları bize emanet etti, bizde bu toprakları asla hiçkimseye vermeyeceğiz, kıyamete kadar bu bayrak gönlerde dalgalanacak. Bu mücadelede şehit ve gazilerimiz oluyor. Bu millette öyle bir iman var ki dünyanın hiçbir beşeri gücünün bu milleti yenme ihtimali yoktur" dedi.



Belediye Başkanı Ercan Çimen de salonda bulunan şehit aileleri ve gazilere "Bizler sizlerin emrindeyiz" diyerek "Bu mertebelerin ne kadar yüce olduğunu biliyoruz. Gazilerimiz tarihimizin canlı şahitleri. Sizleri görünce tarihten büyük dersler çıkarıyoruz. Geçmişimizi unutmadık ve unutturmayacağız. Her zaman sizlerin yanında olacağız" ifadelerini kullandı.



"Türk milleti tarihinin hiçbir devresinde istiklal ve bütünlüğü için acze düşmemiştir"



Etkinlikte konuşan Jandarma Yüzbaşı Erdem Topuz, Türkiye topraklarının bulunduğu bölge ve stratejik konumu nedeniyle daima düşmanların hedefi haline geldiğini hatırlatarak, "Tarih boyunca hür ve bağımsız yaşamış olan Türk milleti canından aziz bildiği kutsal vatan topraklarını hedef alan her saldırıyı binlerce şehit verme ve gazi olma pahasına korumayı bilmiştir. Gazilerimiz birlik ve beraberliğimizin, yurt sevgimizin, özgürlük ve bağımsızlığımızın en değerli unsurlarıdır. Türk milleti tarihinin hiçbir devresinde istiklal ve bütünlüğü için acze düşmemiştir. Yüce Türk milleti övünç kaynağımız olan kahraman gazilerimize vefa borcunu hiçbir zaman unutmayacaktır" dedi.



"Gazilere sahip çıkmak ve onlara saygılı olmak milletimizin tarihine ve mazisine bağlılığın bir ifadesidir"



Gaziler adına konuşan Gümüşhane Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkan Yardımcısı Tugay Şahin ise "Dün olduğu gibi bugün de aynı inançla bu aziz vatanın birliği ve bölünmezliğine ve ulusal değerlerine saldıranlara karşı her zaman kanımızı akıtmaya, canımızı feda etmeye hazırız. Şehit nurlanmış, gazi onurlanmış askerdir. Vatanımızın kurtuluşunda düşmanla amansız mücadele eden malül veya gazi olarak hayat mücadelesi veren bu değerli şahıslara sahip çıkmak ve onlara saygılı olmak milletimizin tarihine ve mazisine bağlılığın bir ifadesidir" şeklinde konuştu. - GÜMÜŞHANE