Gümüşhane'de geçen yıl 4 işletmeye 61 bin 395 lira para cezası uygulandı - Son Dakika
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Gümüşhane'de geçen yıl 4 işletmeye 61 bin 395 lira para cezası uygulandı

6 saat önce

Gümüşhane Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince 2019 yılında yapılan 2 bin 163 gıda denetimde, 4 işletmeye 61 bin 395 lira para cezası uygulandı.

Gümüşhane'de geçen yıl 4 işletmeye 61 bin 395 lira para cezası uygulandı, System.String[]

Gümüşhane Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince 2019 yılında yapılan 2 bin 163 gıda denetimde, 4 işletmeye 61 bin 395 lira para cezası uygulandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Edip Birşen, yaptığı yazılı açıklamada, 2019 yılında kentte yapılan rutin uygulama ve tüketici şikayetleri doğrultusunda 2 bin 163 denetim gerçekleştirildiğini belirtti.

Denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen 4 işletmeye toplam 61 bin 395 lira idari para cezası uygulandığını ifade eden Birşen, şunları kaydetti:

"Yıl içinde gıda tüketiminin yoğunlaştığı dönemlerde denetimleri artırarak vatandaşların daha sağlıklı ve güvenli gıda tüketmesini hedefliyoruz. 2019 yılında gerçekleştirilen 2 bin 163 denetimde uygunsuzluk nedeniyle 4 işletmeye ekiplerimizce 61 bin 395 lira para cezası uygulandı. Temel amacımız, çiftlikten sofraya gıda güvenilirliği kapsamında birincil üretim dahil olmak üzere üretim, işleme, depolama, dağıtım, satış ve toplu tüketim gibi gıda zincirinin tüm aşamalarında etkin kontrol ve denetim ile tüketiciye her zaman yeterli ve güvenli gıda arzını sağlamaktır. Gıda kontrol görevlileri tarafından denetimler aralıksız sürdürülmekte olup tüketiciler aldıkları ürünlerin etiket bilgilerini mutlaka incelemeleri ve herhangi bir uygunsuzluk durumunda gıda ile ilgili her türlü şikayetlerini 7 gün 24 saat iletebilecekleri 174 Alo Gıda Hattı'na bildirmeleri gerekmektedir."

Gümüşhane, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 03:52 Kaynak: AA
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