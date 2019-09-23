Gümüşhane'de genç çiftçilere küçükbaş hayvanları dağıtıldı

Gümüşhane'de Genç Çiftçi projesi kapsamında 40 genç çiftçiye bin 360 adet küçükbaş hayvan dağıtımı tamamlandı.



Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, gelir düzeyinin yükseltilmesi ve kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı sağlanması amacıyla 2016 yılında başlatılan "Genç Çiftçilerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında küçükbaş hayvanların dağıtımı yapıldı.



Genç Çiftçi Projesi kapsamında Gümüşhane Merkez ilçede 4, Kelkit ilçesinde 15, Şiran ilçesinde 11, Köse ilçesinde 5, Kürtün ilçesinde 2, Torul ilçesinde ise 3 küçükbaş hayvan yetiştiriciliği koyunculuk projesi kapsamında hibe almayı hak kazanan 40 genç çiftçiye 1 milyon 200 bin TL değerinde bin 360 adet küçükbaş hayvanların dağıtımı tamamlandı.



3 yılda 14 milyon liralık destek



Konuyla ilgili bilgi veren Tarım ve Orman İl Müdürü Edip Birşen, "Proje kapsamında Bakanlığımızca kişi başına 30 bin TL olmak üzere, 2016 yılında ilimizde 144 genç çiftçimize 4 Milyon 320 bin TL, 2017 yılında 157 genç çiftçimize 4 milyon 710 bin TL 2018 yılında ise arı yetiştiriciliğinde 22, sığır yetiştiriciliği 93, koyun yetiştiriciliği 40, yem bitkisi 2, mantarcılık 1, sera 3, fide fidan 1, olmak üzere 162 genç çiftçimize 4 milyon 860 TL değerinde destek sağlanmış olup böylece 'Genç Çiftçilerin Desteklenmesi Projesi' kapsamında üç yılda toplam 463 genç çiftçimize 13 milyon 890 bin TL kaynak aktarılmıştır" dedi.



Birşen, tarım ve hayvancılığın gelişmesine önemli bir katkı sağlayan 'Genç Çiftçilerin Desteklenmesi Projesi'nde olduğu gibi Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak yaptıkları projelerden Gümüşhane çiftçilerinin en üst seviyede yararlanmaları için çalışmaların devam edeceğini sözlerine ekledi. - GÜMÜŞHANE