Son Dakika Haberleri: Gümüşhane'de 'Genç Sesler Musiki Yarışması' Yapıldı

Gümüşhane'de 'Genç Sesler Musiki Yarışması' Yapıldı

45 dakika önce

Gümüşhane'de Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün faaliyet programında yer alan İmam Hatip Ortaokulları Arası 'Genç Sesler Musiki Yarışması' yapıldı.

Gümüşhane'de 'Genç Sesler Musiki Yarışması' Yapıldı, System.String[]
Gümüşhane'de Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün faaliyet programında yer alan İmam Hatip Ortaokulları Arası 'Genç Sesler Musiki Yarışması' yapıldı.

Geleceğin sanatçı ve sanatsever bireylerini yetiştirmek, öğrencilerin sanata olan ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkarmak, onları sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlere teşvik etmek ve bireysel gelişimlerine katkıda bulunmak, musiki kültürünün tanıtılmasını, benimsetilmesini ve yaşatılmasını sağlamak amacıyla planlanan yarışma 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulunda düzenlendi.

Kız ve erkek kategorisinde yapılan yarışmada, Genç Sesler Musiki Yarışması Kızlar dalında birinciliği Gümüşhane 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Zeynep Dede, ikinciliği ise Kelkit Yeniyol İmam Hatip Ortaokulu grup öğrencileri, erkeklerde de 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu grup öğrencileri birinci, Kelkit Yeniyol İmam Hatip Ortaokulu grup öğrencileri ise ikinci oldu.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri Milli Eğitim Şube Müdürü Onur Aydın ve okul müdürleri ve öğretmenler tarafından verildi. - GÜMÜŞHANE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:47 Kaynak: İHA

Genç, Gümüşhane, Güncel
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