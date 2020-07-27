Gümüşhane'de gençler 2 bin 350 rakımlı yaylada spor yaptı

Gümüşhane'de "Herkes için her yerde spor" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte, 2 bin 350 rakımlı yaylada gençler spor yapma imkanı buldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce çocukları sporla buluşturmak ve gençleri hareketsiz yaşamdan uzaklaştırmak amacıyla Torul ilçesine bağlı Yücebelen köyü Büyük Silve Yaylası'nda etkinlik düzenlendi.

Müdürlük ekipleri ve antrenörlerince 2 bin 350 rakımlı yaylaya getirilen futbol kale direkleri ve diğer spor malzemeleriyle parkur oluşturuldu.

Parkurda gençler, badminton, halat çekme ve futbol gibi spor aktiviteleri gerçekleştirdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü badminton antrenörü Hasan Hüseyin Boşnak, her alandaki insanların spora ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Büyük Silve Yaylasında düzenlenen etkinlikte çocuklar ve gençlerin doyasıya eğlendiğini belirten Boşnak, "Çocuk ve gençlere çeşitli hediyeler getirdik. Hem gençlerimizle bütünleştik hem de spor yapma imkanı bulduk. Muhtarımız ve köylülerimiz bizlere çok yardımcı oldu. Sporun gerçek dilini göstermiş olduk." dedi.

Yücebelen Köyü Muhtarı Selami Maz ise çocuklar ve gençler için malzeme, kale direği ve futbol topu talebinde bulunduklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"İl Müdürlüğümüz yetkilileri sportif malzemeler getirdi. Onlarla yaylada etkinlik yaptık. Çok güzel bir çalışma oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze, bu imkanları bize sunan Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Getirilen hediyeleri de çocuklarımıza paylaştırarak sevinçlerine ortak olduk."

Etkinlik sonunda gençlere kupa, madalya, yağmurluk, satranç takımı ve spor malzemesi dağıtıldı, yapılan müsabakalarda dereceye girenlere ise madalya ve kupa verildi.