Gümüşhane'de Gizli Buzlanma Kazaları da Beraberinde Getirdi
1 saat önce
Gümüşhane'de gizli buzlanma sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Gümüşhane
'de gizli buzlanma sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. Tekke köyünde de bir otomobil şarampole düştü. Kazalarda yaralanma olmaması en büyük teselli oldu.
Edinilen bilgilere göre ilk kaza sabah 07 sıralarında Gümüşhane- Trabzon
karayolu Çağrı Merkezi yanındaki Cumhuriyet Parkı
önünde gerçekleşti.
Ersoy Aydın
yönetimindeki 29 AAB 546 plakalı otomobil hastane yönünde ilerlerken gizli buzlanma nedeniyle önce karşı yönden gelen Abdulvahit Gözün yönetimindeki 29 D 0050 plakalı dolmuşa ardından dolmuşun arkasından gelen Harun Kömürcüoğlu yönetimindeki 29 AN 122 plakalı diğer otomobile çarptı. Kazada araçlarda büyük hasar meydana gelirken herhangi bir yaralanma olmadı.
Bir diğer kaza da Tekke köyünde gerçekleşti. Tekke köyü içinde bulunan türbenin orada gece yağan yağmurun buza dönmesi sonucu bir otomobil kontrolden çıkarak şarampole düştü. Kazada yaralanan olmadı.
Gümüşhane- Bayburt
karayolunun Tekke köyü kısmında sürekli gerçekleşen trafik kazalarının özellikle kış mevsiminde artması vatandaşları tedirgin ederken, bu bölgede biriken suların tahliye edilememesi nedeniyle buzlanma olmasa bile su birikintilerinin tehlikeli olduğu ifade edildi. - GÜMÜŞHANE
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:10 Kaynak: İHA
Beşiktaş'ta, Otomobilde Dehşeti Yaşayan Kadını Çığlıkları Kurtardı
Otomobilden Fırlayan Genç Kız Feci Şekilde Can Verdi! Dehşet Anları Kamerada
Öğrenci Servisi ile İşçi Servisi Çarpıştı! 2 Ölü ve Çok Sayıda Yaralı Var
Yılbaşında Alkol Almak İçin Polis Kılığına Giren Şüpheliler, Adliyeye Sevk Edildi