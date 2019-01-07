Son Dakika Haberleri: Gümüşhane'de Gizli Buzlanma Kazaları da Beraberinde Getirdi

Gümüşhane'de Gizli Buzlanma Kazaları da Beraberinde Getirdi

1 saat önce

Gümüşhane'de gizli buzlanma sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Gümüşhane'de Gizli Buzlanma Kazaları da Beraberinde Getirdi, System.String[]
Gümüşhane'de gizli buzlanma sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. Tekke köyünde de bir otomobil şarampole düştü. Kazalarda yaralanma olmaması en büyük teselli oldu.

Edinilen bilgilere göre ilk kaza sabah 07 sıralarında Gümüşhane- Trabzon karayolu Çağrı Merkezi yanındaki Cumhuriyet Parkı önünde gerçekleşti.

Ersoy Aydın yönetimindeki 29 AAB 546 plakalı otomobil hastane yönünde ilerlerken gizli buzlanma nedeniyle önce karşı yönden gelen Abdulvahit Gözün yönetimindeki 29 D 0050 plakalı dolmuşa ardından dolmuşun arkasından gelen Harun Kömürcüoğlu yönetimindeki 29 AN 122 plakalı diğer otomobile çarptı. Kazada araçlarda büyük hasar meydana gelirken herhangi bir yaralanma olmadı.

Bir diğer kaza da Tekke köyünde gerçekleşti. Tekke köyü içinde bulunan türbenin orada gece yağan yağmurun buza dönmesi sonucu bir otomobil kontrolden çıkarak şarampole düştü. Kazada yaralanan olmadı.

Gümüşhane- Bayburt karayolunun Tekke köyü kısmında sürekli gerçekleşen trafik kazalarının özellikle kış mevsiminde artması vatandaşları tedirgin ederken, bu bölgede biriken suların tahliye edilememesi nedeniyle buzlanma olmasa bile su birikintilerinin tehlikeli olduğu ifade edildi. - GÜMÜŞHANE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:10 Kaynak: İHA

Gümüşhane, 3. Sayfa
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