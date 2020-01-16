Gümüşhane'de gizli buzlanma kazaya neden oldu: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Gümüşhane'de gizli buzlanma kazaya neden oldu: 2 yaralı - Son Dakika

Gümüşhane'de gizli buzlanma kazaya neden oldu: 2 yaralı

6 saat önce

Gümüşhane'de gizli buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil takla attı.

Gümüşhane'de gizli buzlanma kazaya neden oldu: 2 yaralı, System.String[]

Gümüşhane'de gizli buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Giresun'un Tirebolu ilçesinden Gümüşhane'ye giden Caner Köse (23) yönetimindeki 28 TS 570 plakalı otomobil, karayolunda ilerlerken Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Taşlıca köyü yakınlarındaki trafo merkezi önünde kontrolden çıktı.


Günyüzü 1 Tüneline girmeden gerçekleşen kazada yoldaki gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak trafo merkezinin önündeki güvenlik kulübesine çarptı. Kazada sürücü Köse ile araçta yolcu bulunan Erkan Kumaş yaralandı.


Kazanın ardından olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri ilk müdahalelerinin ardından yaralıları Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına aldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - GÜMÜŞHANE

Gümüşhane, Giresun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 03:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İki kapısı olmayan arabayı görenler şaşkına döndü Yerli otomobil Barcelona'da dünyaya tanıtılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobil eleştirilerine kendi videosuyla cevap verdi Doğurduğu bebeği hastanede tuvaletinde ölüme terk edip kaçan anne yakalandı

Son Dakika Haberleri
22:16 Canlı yayında rahatsızlanan Bakan Süleyman Soylu ameliyat oldu - Son Dakika Haber
22:14 İçişleri Bakanlığı: "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. - Son Dakika Haber
22:06 Bahçeli, klasik araçlarından birini MHP Milletvekili Karataş'a hediye etti - Son Dakika Haber
22:06 Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika Haber
22:00 Tarihi eser satmak isteyen kişi gözaltına alındı - Son Dakika Haber
21:51 Cübbeli Ahmet: CHP ile pazarlık yapıp oy veren cemaatler var - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2020 22:20:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gümüşhane'de gizli buzlanma kazaya neden oldu: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]