Gümüşhane'de göçük nedeniyle boşaltılan 2 bina kullanıma açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gümüşhane'de göçük nedeniyle boşaltılan 2 bina kullanıma açıldı - Son Dakika

Gümüşhane'de göçük nedeniyle boşaltılan 2 bina kullanıma açıldı

6 saat önce

Gümüşhane'de bir inşaat temelinde meydana gelen göçük nedeniyle boşaltılan 2 bina, yeniden kullanıma açıldı.

Gümüşhane'de göçük nedeniyle boşaltılan 2 bina kullanıma açıldı, System.String[]

Gümüşhane'de bir inşaat temelinde meydana gelen göçük nedeniyle boşaltılan 2 bina, yeniden kullanıma açıldı.

Merkeze bağlı Karşıyaka Mahallesi Bahçeli Sokak'ta, 29 Şubat'ta konut yapımı için açılan bir inşaat temelinde göçük oluşmasının ardından ekiplerce etrafındaki 6 ailenin yaşadığı 2 bina, Gümüşhane Belediyesi Zabıta ekiplerince tedbir amaçlı mühürlendi.

Alanda yapılan incelemelerde, boşatılan binalarla ilgili teknik bir sıkıntının görülmemesinin ardından mühür sökülerek ailelerin yeniden evlerine yerleşmesi sağlandı.

Alanın bir süre daha takip edileceği ve yüklenici firmanın alanda ek tedbirler alacağı belirtildi.

Karşıyaka, Gümüşhane, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 01:34 Kaynak: AA
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