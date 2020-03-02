Gümüşhane'de göçük nedeniyle boşaltılan 2 bina kullanıma açıldı - Son Dakika

Gümüşhane'de bir inşaat temelinde meydana gelen göçük nedeniyle boşaltılan 2 bina, yeniden kullanıma açıldı.

Merkeze bağlı Karşıyaka Mahallesi Bahçeli Sokak'ta, 29 Şubat'ta konut yapımı için açılan bir inşaat temelinde göçük oluşmasının ardından ekiplerce etrafındaki 6 ailenin yaşadığı 2 bina, Gümüşhane Belediyesi Zabıta ekiplerince tedbir amaçlı mühürlendi.

Alanda yapılan incelemelerde, boşatılan binalarla ilgili teknik bir sıkıntının görülmemesinin ardından mühür sökülerek ailelerin yeniden evlerine yerleşmesi sağlandı.

Alanın bir süre daha takip edileceği ve yüklenici firmanın alanda ek tedbirler alacağı belirtildi.