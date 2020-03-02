Gümüşhane'de göçükte vatandaşlar evlerine döndü - Son Dakika
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Gümüşhane'de göçükte vatandaşlar evlerine döndü

6 saat önce

Gümüşhane'de önceki gece inşaat alanında gerçekleşen göçüğün ardından bitişikteki 2 binada yaşayan vatandaşlar evlerine döndü.

Gümüşhane'de göçükte vatandaşlar evlerine döndü, System.String[]

Gümüşhane'de önceki gece inşaat alanında gerçekleşen göçüğün ardından bitişikteki 2 binada yaşayan vatandaşlar evlerine döndü.


Karşıyaka Mahallesi, Bahçeli Sokakta ev yapılmak için açılan inşaat alanda geçtiğimiz gün akşam saatlerinde büyük bir gürültüyle kayalık alanda göçük gerçekleşmiş ve ardından bölgede incelemelerde bulunan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Gümüşhane Belediyesi teknik ekipleri kopmaların devam etmesi üzerine alanın bitişiğindeki 2 binayı mühürleme kararı almıştı.


Gündüz yapılan incelemelerin ardından boşaltılıp mühürlenen binalarla ilgili teknik olarak sıkıntı görülmediği ve tehlike olmadığı değerlendirildiği için mühürler sökülerek vatandaşların evlerine dönüşü sağlandı.


Sürecin bir süre daha takip edileceği olayla ilgili alandaki yüklenici firmanın gerekli çalışmaları yapması bekleniyor. - GÜMÜŞHANE

Gümüşhane, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:10 Kaynak: İHA
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