Gümüşhane'de 'gönüllü çevre tim'leri görevde - Son Dakika

GÜMÜŞHANE'de, Gençlik Merkezi gönüllü öğrencilerinin oluşturduğu 'çevre timi', temiz çevreye dikkat çekmek için kentin cadde ve sokaklarını dolaşarak, çöp topluyor. Ekip, farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

Kentte Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesindeki Gençlik Merkezi'nde öğrencilere, spor ve eğitim aktivitelerinin yanı sıra temiz çevre bilinci de aşılanıyor. Etkinlikler kapsamında gönüllü öğrenciler, aralarında oluşturup 'çevre timi' adını verdikleri grupla temiz çevreye dikkat çekmek için kentin bazı cadde ve sokaklarını dolaşıp, yol kenarına rastgele atılan poşet, plastik şişe ve cam şişeleri topluyor. Tarihi Süleymaniye Mahallesi'nde yol kenarına atılan çöpleri toplayan gönüllü öğrenciler, pandemi süreci nedeniyle 5'erli gruplar halinde haftanın belirli günlerinde de bu faaliyetlerini sürdürüyor.

'HERKES SORUMLULUK ALMALI' Gümüşhane Gençlik Merkezi Müdürü Beytullah Cebel, genç neslin yanı sıra toplumda çevre bilinci oluşturmayı hedeflediklerini belirterek, "Gençlik merkezimizin gönüllü gençlerin oluşturduğu çevre timi ekibimizle birlikte Tarihi Süleymaniye Mahallesi'ndeyiz. Birçok güzelliği bulunduran mahallemizin yol kenarlarında bırakılan çöpleri topladık. Vatandaşların bilinçsiz bir şekilde yol kenarlarına, doğaya attıkları poşetler, plastik şişeleri ve diğer çöpleri topladık. Pandemi nedeniyle öğrencilerimizi küçük grup halinde getirdik. Gönüllü gençlerimiz 5'erli gruplar halinde haftanın belli günlerinde çevre temizliği yapacak. Biz bu etkinliği yaparken çevre bilincinin oluşmasını hedefliyoruz. Faaliyetimiz haftanın belli günlerinde devam edecek. Maalesef vatandaşlarımız çevre konusunda bilinçsiz. Bizlerde farkındalık oluşturmak ve çevremizi temiz tutmanın önemini vurgulamak istedik. Yaşanabilir şehriler için çevremizi temiz tutalım ve herkes sorumluluk almalı" dedi.'DİKKATLİ VE BİLİNÇLİ OLMAMIZ GEREKİYOR'

Gönüllü öğrenci Elif Yıldırım (22) da "Arkadaşlarımızla birlikte temizlik çalışması yapıyoruz. Bazı vatandaşlarımızın bilinçsiz davranışları çevre kirlilik oluştu. Bizler de bu sebeple çevreyi temizliyoruz. İnsanlarımızın daha dikkatli ve bilinçli olması gerekiyor. Bu çöpler farklı çevre sorunlarına neden olabilir" diye konuştu.