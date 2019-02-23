Gümüşhane'de 'Gümüşhaneli Şairlerin Şiirleri' Dinletisi Yapıldı

Konserler ve siyasi mitingler haricinde salonların dolmadığı Gümüşhane'de Mareşal Çakmak Sosyal Bilimler Lisesinde düzenlenen ve 80'den fazla öğrencinin görev aldığı şiir dinletisinde spor salonu hınca hınç doldu.

Konserler ve siyasi mitingler haricinde salonların dolmadığı Gümüşhane'de Mareşal Çakmak Sosyal Bilimler Lisesinde düzenlenen ve 80'den fazla öğrencinin görev aldığı şiir dinletisinde spor salonu hınca hınç doldu.



Okulun 10/C sınıfı öğrencileri tarafından Edebiyat Öğretmeni Alim Gören'in öncülüğünde yapılan şiir dinletisi Gümüşhane'nin yaşayan en büyük kalemlerinden Hışır Osman Nebioğlu ve Talat Ülker'in katılımıyla gerçekleştirildi.



Mareşal Çakmak Sosyal Bilimler Lisesi spor salonunda yapılan 'Gümüşhaneli Şairlerin Şiirleri' programında öğrenciler Gümüşhaneli Şairlerin şiirlerini seslendirdikten sonra şairleri sahneye davet ederek hem nasihat hem de şiirlerini kendi ağızlarından dinledi. Okul Müdür Vekili Bayram Yılmaz, idareci, öğretmen ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programda spor salonu tamamen dolarken, katılımcılar şiire ve türküye doydu.



Programda konuşan okul müdür vekili Bayram Yılmaz, "Şair susarsa ülke susar. Bunu bilmek lazım. Çünkü şairler bir ülkede halkın sesidir, Hakk'ın sesidir. Programı düzenleyen Alim hocamıza ve öğrencilerine çok teşekkür ediyoruz. Bizi kırmayarak davetimize icabet eden Talat Ülker ve Hışır Osman Nebioğlu'na da teşekkür ediyoruz. İstiyoruz ki öğrencilerimiz bir sanatla, bir kültürle uğraşsınlar" dedi.



Etkinliğin organizasyonunu yapan okulun edebiyat öğretmeni Alim Gören ise yaptığı konuşmada daha önce Sarıkamış ve Mevlana programı yaptıklarını hatırlatarak, "Şimdide Gümüşhane şairlerin şiir dinletisi için toplandık. Bu programda 80'den fazla öğrencimiz görev aldı. Bu öğrencilerimizin çoğunluğu ilk kez sahneye çıkacak ilk kez mikrofon alacak. Çalışmalarda gördüm ki çocuklarımız sınıf arkadaşlarının karşısında da çok heyecanlılar. Elleri, ayakları, sesleri titriyor. Programlar sayesinde yol alabileceğimizi düşünüyorum. Aslında yapmaya çalıştığımız şey sadece bir özgüven çalışması değildir. Programlar sayesinde onlarca öğrencilerimiz bazen dinleyen bazen sunma pozisyonunda olarak tarihimizden, değerlerimizden haberdar oldu, oluyor, olacaklar. Sarıkamış şiiri ezberlemiş, Çanakkale şehitleri şiiriyle o destanı yaşamış bir öğrenciyle bu şiirleri ömründe duymamış bir öğrenciyle bir olabilir mi? Bu programımızı bir telaş içinde hazırladık. Bu Şehrin çocukları Gümüşhanemizin değerlerinden habersiz yaşamasın istedik" şeklinde konuştu.



Şiirlerinden bazılarını seslendirdikten sonra öğrencilere bir konuşma yapan Şair Hışır Osman Nebioğlu ise "Sayfalarca roman okuyoruz kitap okuyoruz ama ana fikrini çıkarttığımız zaman bir cümleye sığdırabiliyoruz. Şiirde de onun tam tersi bir durum var. Bir dörtlükten iki roman çıkabilir. Bu anlamda şiirle yaşamalıyız, şiir yazmalıyız. Öğretmenlerimizden yardım alarak Gümüşhane'de bu işi başarmalıyız. Ben hepinize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



Şair Talat Ülker de "Gümüşhane'de gıpta ettiğim Osman Nebioğlu'dur. Birkaç cümle birşey yazmayla, şiirle edebiyatı küçümsemiş olabilirsiniz. 13.yüzyılda bey, paşa, hükümdar geçiyor ama kimse bilmiyor. Fakat edebiyat sayesinde Yunus Emre'yi, Türk dili ve edebiyatı olduğu sürece herkes bilecek" diye konuştu.



Programın sonunda Okul Müdür Vekili Bayram Yılmaz, şairler Talat Ülker ve Hışır Osman Nebioğlu'na okul adına plaket takdim etti.



Program sonunda öğrenciler ve öğretmenler kitap imzalatmak ve şairlerle fotoğraf çektirmek için uzun kuyruğa girdi. - GÜMÜŞHANE

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