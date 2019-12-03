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Gümüşhane'de 'Günaydın Gece' programı

6 saat önce

Gümüşhane'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Çınaraltı Söyleşileri projesi kapsamında 'Günaydın Gece' adlı programda sanatçı Talha Bora Öge gençlerle ve vatandaşlarla buluştu.

Gümüşhane'de 'Günaydın Gece' programı, System.String[]

Gümüşhane'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Çınaraltı Söyleşileri projesi kapsamında 'Günaydın Gece' adlı programda sanatçı Talha Bora Öge gençlerle ve vatandaşlarla buluştu.


Gümüşhane Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinin hınca hınç dolduğu programda "Gölge" adıyla da bilinen radyo programcısı sanatçı Talha Bora Öge ve orkestrası hem sohbeti hem şiirleri hem de türküleriyle izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.


Salondaki tüm izleyiciler Türk bayraklarıyla sanatçıya söylediği türkülerde eşlik ederken program sonunda sanatçıyla birlikte Mehmetçiğe selam göndermek için hep birlikte asker selamı verdi.


Etkinliğe katılan üniversite öğrencilerine çekilişle kitap, sinema bileti ve tablet hediye edilen programda konuşan Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, gençlerle bir araya gelmenin heyecanı içerisinde olduğunu belirterek, " Türkiye'nin her bir noktasından gelip Gümüşhane'yi ve Gümüşhane Üniversitesini tercih ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Gümüşhane'ye bir gelen bir de giden ağlar diye bir deyim vardır buralarda. Sizleri güzel hatıralarla uğurlamak istiyor ve bunun için çalışıyoruz. Sizlerle bir arada olmaktan onur şeref duydum" dedi.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Mücahit Atalay ise kurum olarak değerleriyle yetişen, tarihinden ilham alan, çağın gerekleriyle donanan bir gençliğin yetişmesi için çaba sarf ettiklerini, bu doğrultuda gençlere akademik, sosyo-kültürel ve sportif birçok faaliyeti gerçekleştirebilecek imkanları sunmanın yanında Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında sadece barınma hizmeti vermediklerini, gençlerin birçok ihtiyacına cevap verebilecek bir anlayış içerisinde olduklarını söyledi.


Program sonunda sanatçı Öge'ye Gümüşhane Vali Yardımcısı Mustafa Anteplioğlu tarafından günün anısına hediye takdim edildi. - GÜMÜŞHANE

Talha Bora Öge, Gümüşhane, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 11:42 Kaynak: İHA
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