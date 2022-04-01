Gümüşhane'de günübirlik ev kiralayanlara 160 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
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Gümüşhane'de günübirlik ev kiralayanlara 160 bin lira ceza kesildi

01.04.2022 15:58
Gümüşhane'de günübirlik ev kiralayanlara 160 bin lira ceza kesildi

Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü, il genelinde günübirlik ev kiraladığı tespit edilen 6 kişiye toplam 160 bin 716 lira idari para cezası uyguladı.

Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü, il genelinde günübirlik ev kiraladığı tespit edilen 6 kişiye toplam 160 bin 716 lira idari para cezası uyguladı.

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununa aykırı olarak günübirlik ev kiralayan şahıslara yönelik uzun süreli takip çalışmasının ardından 6 ev ve bu evleri günübirlik kiraladığı tespit edilen 6 kişiye yönelik idari işlem başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda günübirlik ev kiraladığı tespit edilen A.C, E.D, Y.M, E.D, M.E.S ve F.K isimli şahıslara 1774 sayılı kanunun 2.ve Ek 1.maddelerine istinaden her birine 26 bin 786 TL olmak üzere 6 kişiye toplam 160 bin 716 TL idari para cezası uyguladı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bu konudaki çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - GÜMÜŞHANE

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Para Cezası, Gümüşhane, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gümüşhane'de günübirlik ev kiralayanlara 160 bin lira ceza kesildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gümüşhane'de günübirlik ev kiralayanlara 160 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
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