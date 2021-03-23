Gümüşhane'de Halk Eğitimi Kursları köylünün ayağına kadar gidiyor - Son Dakika

Gümüşhane'de Halk Eğitimi Kursları köylünün ayağına kadar gidiyor

23.03.2021 14:11
Gümüşhane'de Halk Eğitimi Kursları köylünün ayağına kadar gidiyor, System.String[]

Gümüşhane'nin Köse ilçesinde hizmet veren Aydın Doğan Halk Eğitimi Merkezi, köylerde yaşayan vatandaşların hayatını kolaylaştıracak kursları pandemi nedeniyle köylere taşımak için "Kurslarımızla köylerdeyiz" projesini hayata geçirdi.

Gümüşhane'nin Köse ilçesinde hizmet veren Aydın Doğan Halk Eğitimi Merkezi, köylerde yaşayan vatandaşların hayatını kolaylaştıracak kursları pandemi nedeniyle köylere taşımak için "Kurslarımızla köylerdeyiz" projesini hayata geçirdi.

Geçtiğimiz aylarda faaliyete geçen projeyle Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü yetkilileri vatandaşların talepleri doğrultusunda ilgili kurumlarla işbirliği yaparak köylerde vatandaşlar için ücretsiz kurslar düzenliyor.

Vatandaşların köylerinden ilçeye gitmelerine gerek kalmadan ayaklarına kadar giden kurslar sayesinde Köse ilçesinde çeşitli köylerde fasulye yetiştiriciliği, baklagiller yetiştiriciliği, bilinçli sulama ve tasarruf konularında eğitim verildi.

Son olarak köy muhtarlarına mektup yazarak projeyle ilgili bilgi veren Aydın Doğan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Talat Asan, mektubunda salgın sürecinin sağlık kadar köyün, tarımın, hayvancılığın, üretimin ne kadar hayati önemde olduğunu gösterdiğini anlattı.

Mektubunda Köse Aydın Doğan Halk Eğitimi Merkezi olarak Milli Eğitim Bakanlığı-Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün başlattığı "Kurslarımızla Köylerdeyiz" projesi kapsamında köylerde bahçecilik, hayvan yetiştiriciliği, hayvan sağlığı, gıda ve tarım teknolojileri, sığır ve koyun yetiştiriciliği, kümes hayvanı yetiştiriciliği, arıcılık, sebze ve meyve yetiştiriciliği, mantar yetiştiriciliği, ağaç budama ve aşılama, süt ve süt ürünleri üretimi, tarım makinaları kullanımı ve bakımı kursları açmayı planladıklarını kaydeden Asan, "Ayrıca vatandaşlarımızın istek ve talepleri doğrultusunda da kurslar açılması planlanacaktır. Bu kurslarda tarım ve hayvancılıkla ilgili yeni teknolojilerin tanıtılarak sağlıklı besin üretme, verimli mahsül elde etme yolları ile kaynakların ve arazinin doğru kullanımı öğretilecektir. Bu çerçevede muhtarlarımız ve İlçe Tarım Müdürlüğümüzün işbirliği büyük önem arz etmektedir. Daha çok kurs açmamız daha çok vatandaşımıza ulaşarak 'Kurslarımızla Köylerdeyiz' projesiyle insanımıza hizmet sunabilmemiz için siz değerli muhtarlarımızın yardımları büyük önem arz etmektedir. Şimdiye kadar yaptığımız çalışmalarda hem kurumumuzdan hem insanımızdan hiçbir yardımı esirgemeyen muhtarlarımızın bu çalışmada da en üst düzeyde yardımcı olacağınıza yürekten inanıyoruz. Mektubumuzu köylerde yaşayan vatandaşlarımızla paylaşarak gerekli duyuruları yaparak bir an önce açılmasına katkı sağlayacağımız kurslarda; mutlu, huzurlu, salgın endişesi sona ermiş sağlıklı günlerde sizlerle köylülerimizle buluşacağımıza yürekten inanıyorum" ifadeleriyle sonlandırdı. - GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'de Halk Eğitimi Kursları köylünün ayağına kadar gidiyor
Gümüşhane'de Halk Eğitimi Kursları köylünün ayağına kadar gidiyor
Gümüşhane'de Halk Eğitimi Kursları köylünün ayağına kadar gidiyor

Halk Eğitimi Merkezi, Aydın Doğan, Gümüşhane, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gümüşhane'de Halk Eğitimi Kursları köylünün ayağına kadar gidiyor - Son Dakika


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