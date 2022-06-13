Gümüşhane'de hastaneyi tavandan akan su bastı - Son Dakika
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Gümüşhane'de hastaneyi tavandan akan su bastı

13.06.2022 18:56
Gümüşhane'de hastaneyi tavandan akan su bastı

GÜMÜŞHANE'de sağanağın etkisiyle devlet hastanesi acil servisi oda ve koridorlarını tavandan akan su bastı.

GÜMÜŞHANE'de sağanağın etkisiyle devlet hastanesi acil servisi oda ve koridorlarını tavandan akan su bastı.

Kentte etkili olan sağanak nedeniyle devlet hastanesi acil servis katının tavanından su sızdı. Acil servise yayılan su nedeniyle sağlık çalışanları ve hastalar zor anlar yaşadı. Aydınlatma lambalarının arasından yoğun akan su bazı odalara da yayıldı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.


Gümüşhane'de hastaneyi tavandan akan su bastı
Gümüşhane'de hastaneyi tavandan akan su bastı
Gümüşhane'de hastaneyi tavandan akan su bastı
Gümüşhane'de hastaneyi tavandan akan su bastı
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gümüşhane'de hastaneyi tavandan akan su bastı - Son Dakika

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