Gümüşhane'de hatalı sollama sonucu iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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Gümüşhane'de hatalı sollama sonucu iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

27.07.2022 14:40
Gümüşhane'de hatalı sollama sonucu iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Gümüşhane'de hatalı solamaya çıkan otomobil karşı yönden gelen başka bir otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Gümüşhane'de hatalı solamaya çıkan otomobil karşı yönden gelen başka bir otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza dün 23: 30'da Gümüşhane Kazım Karabekir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Zeki Alkan (20) yönetimindeki 29 AAN 883 plakalı otomobil, cadde üzerinde hatalı sollamaya çıkarak, karşı yönden gelen Eyüp Aydemir (28) yönetimindeki 29 DE 351 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kaza nedeniyle araçlar savrularak durabildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücüleri olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - GÜMÜŞHANE

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Kaynak: İHA

Kazım Karabekir, Gümüşhane, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gümüşhane'de hatalı sollama sonucu iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gümüşhane'de hatalı sollama sonucu iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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