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Gümüşhane'de "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri - Son Dakika

Gümüşhane'de "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri

03.06.2021 16:58
Gümüşhane'de

Gümüşhane'de "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında el sanatları yıl sonu sergisi açıldı.

Gümüşhane'de "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında el sanatları yıl sonu sergisi açıldı.

İl Halk Eğitim Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, yıl boyunca Gümüşhane Halk Eğitim Merkezi bünyesinde gerçekleştirilen kurslarda yapılan el emeği göz nuru ürünler sergilendi.

Vali Yardımcısı Mustafa Anteplioğlu, açılışta yaptığı konuşmada, pandemi sürecinin içinden geçildiğini ve bu sürecin her şey gibi kursları da etkilediğini söyledi.

Kadınların el becerisinin yanında bu tür kursların sosyalleşme anlamında da önemli bir görevi ifa ettiğini belirten Anteplioğlu, "Hanımlar kurslarda öğrendikleri becerilerini hayatta kullanacaklardır. Özellikle istihdamı artırmak ve iş gücünü yükseltmek için bu kurslar önemli bir görevi ifa ediyor." diye konuştu.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hasan Taş da 2020-2021 yılı eğitim öğretim yılında 76 mesleki ve teknik kurs ile 10 genel kurs açtıkları bilgisini verdi.

Pandemi nedeniyle eğitimde kesintiler yaşandığını anımsatan Taş, "İstihdam ve hijyen kurslarımızı ise hiç aksatmadık. El emeği göz nuru ürünlerimizi bu etkinlikle sizlerin beğenisine sunuyoruz." dedi.

Taş'ın konuşmasının ardından Vali Yardımcısı Anteplioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Veli Ecir ve il protokolü üyeleri serginin açılışını yaptı.

Gümüşhane'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri
Gümüşhane'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri
Gümüşhane'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri
Gümüşhane'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri

Halk Eğitim Merkezi, Gümüşhane, Pandemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gümüşhane'de 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' etkinlikleri - Son Dakika


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