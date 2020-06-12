Gümüşhane'de hayvanlar keneye karşı ilaçlanıyor - Son Dakika

Gümüşhane'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığıyla mücadele kapsamında büyükbaş hayvan ve ahırlar ilaçlanıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler, İl Özel İdaresi tarafından finanse edilen "Ektoparaziter İlaç Alım Projesi"nce, KKKA hastalığına sebep olan kenelerle mücadele kapsamında il genelindeki büyükbaş hayvanları ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Edip Birşen, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığının, 2002 yılından itibaren görülmeye başlandığını ve önemli bir halk sağlığı sorunu haline geldiğini belirtti.

Zehirli kenelere karşı il genelindeki tüm büyükbaş hayvanların ilaçlanmaya başlandığını aktaran Birşen, ekiplerin, köylerde büyükbaş hayvanları kenelere karşı ilaçlarken vatandaşlara da kene hakkında bilgiler verdiğini ifade etti.

Birşen, KKKA'nın keneler tarafından bulaştırılan ve insanlarda ateş, halsizlik, iştahsızlık, kas ağrısı, baş ağrısı, bulantı, kusma, ishal ve ağır vakalarda ölüme kadar seyreden zoonoz bir hastalık olduğunu işaret ederek, şunları kaydetti:

"Keneler otlaklar, çalılıklar ve kırsal alanlarda yaşayan, küçük oval şekilli, 8 bacaklı, uçmayan, sıçramayan, yerden yürüyerek vücuda tırmanan eklem bacaklı hayvanlardır. Keneler insan ve hayvanlardan kan emerken virüsleri de bulaştırırlar. Ülkemiz ve özellikle ilimiz kenelerin yaşaması için coğrafi açıdan oldukça uygun bir yapıya sahiptir. "

Kenelerle mücadelenin önemine de dikkati çeken Birşen, şunları kaydetti:

"İlimizde mevsimsel olarak artış gösteren Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı, zoonoz bir hastalık olduğu için kenelerle de mücadele etmek gerekmektedir. Bu bakımdan hem hayvan sağlığı hem de insan sağlığını tehdit eden bu hastalığa karşı bilinç oluşturmak ve özellikle hayvanlarda parazit enfestasyonu oluşturan kenelerle mücadele etmek gerekmektedir. İlimizde büyükbaş hayvanlara uygulanacak ektoparaziter ilaç sayesinde insanlarımıza kene yoluyla bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına da karşı önleyici tedbir alınmış olacak."