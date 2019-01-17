Son Dakika Haberleri: Gümüşhane'de Heyelan

Gümüşhane'de Heyelan

31 dakika önce

GÜMÜŞHANE'nin Torul ilçesine bağlı Bahçelik köyünde kar sularının erimesiyle yumuşayan toprak heyelana neden oldu.

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GÜMÜŞHANE'nin Torul ilçesine bağlı Bahçelik köyünde kar sularının erimesiyle yumuşayan toprak heyelana neden oldu.

Torul ilçesine bağlı Bahçelik köyü Mezire Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde, kar yağışı nedeniyle gevşeyen toprak, yamaçtan aşağı aktı. Bölgede oturan Altınok ailesi, büyük korku yaşadı. Heyelan nedeniyle ahırındaki hayvanları başka bir yere götürmek zorunda kalan Mustafa Altınok, "Yetkililere haber verdik. Yetkililerimiz buraya geldi, sağ olsunlar. Ben isterdim ki 2 gün kayıp yaşamadan hemen müdahale edilsin. Evimin yanındaki ahırımda hala hayvanlarım var. Başka bir yere taşımak zorunda kaldık. Hayvanlarımıza su taşımak zorunda kalıyoruz. Bu şikayet olarak değil, bir sitem olarak algılansın. Acil müdahale edilmesi gerekiyordu, şu an devletin makinelerini burada görmek isterdim" dedi.

- Şhane

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:34 Kaynak: DHA

Sabah, Torul, Güncel
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