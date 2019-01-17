Son Dakika Haberleri: Gümüşhane'de Heyelan

Gümüşhane'de Heyelan

22 dakika önce

Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Bahçelik köyünde kar sularının erimesiyle yumuşayan toprak heyelena neden oldu.

Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Bahçelik köyünde kar sularının erimesiyle yumuşayan toprak heyelena neden oldu. Olay, dün sabah saatlerinde Bahçelik köyü, Mezire Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle yumuşayan toprak, eğimli arazi üzerinde kayarak heyelana neden oldu. Heyelanın geldiği noktada ikamet eden Altınok ailesi, korku ve panik yaşadı. Heyelan nedeniyle ahırında bulunan hayvanları başka bir yere götürmek zorunda kalan Mustafa Altınok, sabah uyandığında evinin yanında bir toprak kütlesi gördüğünü söyleyerek ekiplerin müdahalede geç kaldığını öne sürdü. Altınok, Yetkililere haber verdik. Yetkililerimiz buraya geldi, sağ olsunlar. Ben isterdim ki 2 gün kayıp yaşamadan hemen müdahale edilsin. Evimin yanında ki ahırımda hala hayvanlarım var. Başka bir yere taşımak zorunda kaldık. Hayvanlarımıza su taşımak zorunda kalıyoruz. Bu şikayet olarak değil, bir sitem olarak algılansın. Acil müdahale edilmesi gerekiyordu, şuan da devletin makinelerini burada görmek isterdimö dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:11 Kaynak: DHA

Torul, Gümüşhane, 3. Sayfa
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