Gümüşhane'de heyelan nedeniyle iş makinesinin dereye devrilmesi sonucu 2 kişi öldü - Son Dakika

Gümüşhane'de heyelan nedeniyle iş makinesinin dereye devrilmesi sonucu 2 kişi öldü

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde yol çalışması yapan iş makinesinin heyelan nedeniyle uçuruma yuvarlandığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde yol çalışması yapan iş makinesinin heyelan nedeniyle uçuruma yuvarlandığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Survivor 2020'nin 126. bölüm fragmanı yayınlandı! Sakatlanan Sercan acılar içinde kıvranıyor
Barolara ilişkin kanun teklifinde ilk 5 madde kabul edildi
Katil, iki kişiyi uyurken kafasından vurdu, jandarma alarma geçti! Tüm giriş çıkışları tutuldu

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Özkürtün beldesinin Süme Mahallesi'nin Değirmen Karşısı mevkisinde, mahalle sakinlerince özel bir firmaya yol çalışması yaptırılırken heyelan oluştu.

Heyelanın etkisiyle sürüklenen iş makinesi ve çekici, yaklaşık 300 metrelik yükseklikten yuvarlanarak dere yatağına düştü.

Kazada, iş makinesi ile uçurumdan dereye sürüklenen operatör Şenol Çakmak ile taşıyıcı sürücüsü Tekin Şeker de yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, 112 Acil Servis, jandarma ve vatandaşlar, yaklaşık 3 saatlik aramanın ardından Çakmak ve Şeker'in cansız bedenlerine ulaştı.

Ekiplerce olay yerinden güçlükle çıkarılan cenazeler, 112 Acil Servis ekiplerince Kürtün Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan olay yerine gelen Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek de yetkililerden bilgi alarak, kaza mahallindeki Çakmak ve Şeker'in yakınlarına taziyelerini iletti.

Gümüşhane, Kürtün, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 01:47 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gümüşhane'de heyelan nedeniyle iş makinesinin dereye devrilmesi sonucu 2 kişi öldü - Son Dakika

Son Dakika

18:08 Rus milyarder Bodrum'da sahili kapatarak çalışanlara 7 bin 500 lira bahşiş bıraktı 17:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgın döneminde iki sektörün önemi ortaya çıktı 16:50 Seyir halindeki aracın direksiyonunu bırakıp kapıdan sarkan sürücüye ceza yağdı 15:36 Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçilerinden beğeni yağıyor 15:35 ABD'li uzmana göre koronavirüsün yeni mutasyonu hastalığın bulaşıcılığını artırabilir 14:38 Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi 13:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı 12:41 Temmuzda kiralara en fazla %11,88 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı 12:21 Babasının İzmir'e gittiğini öğrenen genç, intihara kalkıştı 10:36 Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi bulundu 09:57 Koronavirüs sonrası yeni normalde acil servislerdeki kriterler de değişti 09:41 Barcelona, Çağlar Söyüncü için 60 milyon euroyu gözden çıkardı 09:31 Muş'ta 50 milyon yıllık fosiller bulundu 09:13 Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi! 09:11 Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Survivor 2020'nin 126. bölüm fragmanı yayınlandı! Sakatlanan Sercan acılar içinde kıvranıyor
07:48
Barolara ilişkin kanun teklifinde ilk 5 madde kabul edildi
04:47
Katil, iki kişiyi uyurken kafasından vurdu, jandarma alarma geçti! Tüm giriş çıkışları tutuldu
04:37
Havai fişek fabrikasındaki patlamadan sağ çıkan işçiler yaşananları anlattı
01:33
ÖSYM'nin soruşturma kararı sonrası Mabel Matiz'den dikkat çeken paylaşım: Sınandığım şeye bak
00:38
Dünya Sağlık Örgütü'nden dünyayı ayağa kaldıracak itiraf! Salgını Çinlilerden öğrenmediklerini kabul ettiler
00:37
Sosyal medyada çirkin paylaşımlar yapan 14 yaşındaki çocuk, serbest bırakıldı
22:05
"Hz. Süleyman'ın kızıyım" diyerek insanlara kanını içiren sanık, hakim karşısında çark etti
21:53
250 şubesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti! 1900 kişi işsiz kalacak
20:58
İBB'nin Sancaktepe'deki kurban pankartlarını kesmesine Belediye Başkanı Döğücü tepki gösterdi
20:36
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2020 08:28:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gümüşhane'de heyelan nedeniyle iş makinesinin dereye devrilmesi sonucu 2 kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]