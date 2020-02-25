Gümüşhane'de heyelan, okulun bahçe duvarında hasara yol açtı - Son Dakika
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Gümüşhane'de heyelan, okulun bahçe duvarında hasara yol açtı

6 saat önce

Gümüşhane'de heyelan nedeniyle bir okulun bahçe duvarında hasar oluştu.

Gümüşhane'de heyelan, okulun bahçe duvarında hasara yol açtı, System.String[]

Gümüşhane'de heyelan nedeniyle bir okulun bahçe duvarında hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Kürtün ilçesinin Üçtaş köyünde, yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları, Kürtün Üçtaş Köyü Yatılı Bölge İlkokulu ve Ortaokulu bahçesine yuvarlandı.

Heyelan okul dağıldıktan sonra meydana geldi. Heyelan sonucu okulun bahçe duvarı zarar gördü, Üçtaş köyüne giden tali yol da ulaşıma kapandı.

Heyelan anı bölgede bulunan bazı vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kürtün Kaymakamı Mehmet Göze, gazetecilere yaptığı açıklamada, meydana gelen küçük çaplı heyelanın ardından İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini bildirdi.

Heyelanın öğrencilerin okuldan ayrıldıktan sonra meydana geldiğini belirten Göze, şunları kaydetti:

"Heyelan nedeniyle çok şükür can ve mal kaybımız yok. Okulun bahçe duvarında bir hasar var. Alanda inceleme yapmaları için AFAD ekiplerini çağırdık. Yeniden bir heyelan riski ya da tehlike olup olmadığıyla ilgili teknik incelemeyi sürdürüyorlar. Bu tespitlere göre yarın ve sonraki günlerde okulda eğitim yapılıp yapılmayacağına karar vereceğiz. Gerekli tedbirleri alacağız."

Gümüşhane, Kürtün, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 06:40 Kaynak: AA
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