Gümüşhane'de heyelan yayla yolunu kapattı - Son Dakika

Gümüşhane'de Örümcek Ormanları Tabiat Parkı alanında bulunan ve bazı yaylalara ulaşım sağlayan yol, heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Alınan bilgiye göre, Kürtün ilçesinin Yeşilköy sınırları içindeki Örümcek Ormanları Tabiat Parkı'ndan Çıkrıkdüzü ve Güvende yaylalarına giden yolda heyelan meydana geldi.

Heyelan nedeniyle yolu kapatan kayalardan bazıları da Çağlayandibi Şelalesi'nin bulunduğu alana düşerek tesisteki ahşap köprüye zarar verdi.

Kış mevsimi nedeniyle kullanılmayan yolda heyelanla sürüklenen kaya ve toprağın kaldırılması için çalışma yapılacağı bildirildi.