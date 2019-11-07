Son Dakika Haberleri: Gümüşhane'de "II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi" başladı
Son Dakika Güncel Gümüşhane'de 'II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi' başladı

Gümüşhane'de "II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi" başladı

7 saat önce

Gümüşhane Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen "II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi" başladı.

Gümüşhane'de

Gümüşhane Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen "II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi" başladı.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Bayburt Üniversitesi ortaklığıyla Gümüşhane Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde açılışı gerçekleşen ve 2 gün sürecek kongrede, yurt içi ve dışından akademisyenler, sosyal bilimler alanındaki güncel konuları ele alarak tartışacak. Akademisyenler, 41 oturumda 236 bildiri ile sosyal bilimlerdeki gelişmeleri ele alacak.

Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, açılışta yaptığı konuşmada, kültürün inşasında, medeniyetin yaşatılmasında sosyal bilimlerin, bilim ailesinin önemli bir temsilcisi olduğunu anlattı.

Sempozyumun 30 Haziran 2018'de vefat eden ve son dönemlerde ülkenin yetiştirdiği en önemli sosyal bilimcilerden birisi olan Prof. Dr. Fuat Sezgin adına düzenlendiğini aktaran Zeybek, Sezgin'in yaşamına ilişkin kesitler sundu.

Genç akademisyen ve öğrencilere de seslenen Zeybek, "Siz genç akademisyenlere, siz sevgili öğrencilerimize Fuat Sezgin hocanın vefa borcunu onun bıraktığı yerden İslam bilim tarihine olan katkıları devam ettirmek olacaktır. Kongrenin verileri itibariyle sosyal bilimler alanı ile ilgili çok önemli sonuçlarının olacağını inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Programa, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Kahraman ve davetliler katıldı.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi, Gümüşhane, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 05:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü ekonomi profesörü Daron Acemoğlu, Ali Babacan'ın yeni parti teklifini reddetti
Trabzon'da 30 büyükbaş hayvan, çiçek hastalığından telef oldu Atatürk'e benzeyen Göksel Kaya'nın son fotoğrafı tepkilere neden oldu Trump, ABD'li diplomatın eşinin ölümüne neden olduğu İngiliz gencin ailesine para teklif etmiş

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 01:47:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gümüşhane'de "II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi" başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]