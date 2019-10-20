Son Dakika Haberleri: Gümüşhane'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Gümüşhane'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Gümüşhane'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

1 saat önce

Gümüşhane'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Gümüşhane'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı, System.String[]

Gümüşhane'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fatih Yıldız yönetimindeki 61 BK 756 plakalı otomobil, Gümüşhane- Trabzon kara yolu Gümüşhane Tüneli çıkışında Emrah Zengin yönetimindeki 19 AK 145 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerden Emrah Zengin ile yanında bulunan Recep Zengin yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gümüşhane, Trabzon, Emrah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 07:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Suriye'deki Aşiretler'den Türkiye'ye çağrı: Münbiç ilçesinin kurtarılmasını istiyoruz
YÖK'ten 14 programda özel yetenek sınavının kaldırılmasına 1 yıl erteleme MSB: PKK/YPG'li teröristlerin çıkması yakından takip ediliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2019 20:34:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gümüşhane'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]