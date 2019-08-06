Son Dakika Haberleri: Gümüşhane'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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Gümüşhane'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

1 saat önce

Gümüşhane'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Gümüşhane'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı, System.String[]
Gümüşhane'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Merkeze bağlı Yeniyol köyü yakınlarında, Umut Ustaömer idaresindeki 34 KY 0238 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Sebahattin Varan'ın kullandığı 29 AB 643 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada sürücüler ile 29 AB 643 otomobilde bulunan Tülin Varan yaralandı.
Yaralı Ustaömer, AFAD ve Gümüşhane İtfaiyesi ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Avrupa Birliği, Gümüşhane, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 03:07 Kaynak: AA
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