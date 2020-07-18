Gümüşhane'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

Gümüşhane'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Gümüşhane'de meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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