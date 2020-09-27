Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şiran Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan yaralılardan Mehmet Duran Özkaya, Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazada, otomobil sürücüleri, araçlarda bulunan Cafer, Filgat, Meltem Arzu, Barış Enes ve Muhammet Çağrı Özkaya ile Ogün Altun yaralandı.

Bilgili Mahallesi yol ayrımı kavşağında, Mehmet Duran Özkaya'nın kullandığı 06 DV 8700 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Osman Gayret yönetimindeki 69 AS 668 plakalı otomobil çarpıştı.

Gümüşhane 'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Son Dakika › Güncel › Gümüşhane'de iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı - Son Dakika

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