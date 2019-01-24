Gümüşhane'de İl Ekonomi Toplantısı Gerçekleştirildi

Gümüşhane'de kamu, esnaf ve sanatkarlar ile tacirlerin sorunları, çözüm önerileri ve talepleriyle ilgili Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında 'İl Ekonomi Toplantısı' düzenlendi.

Gümüşhane'de kamu, esnaf ve sanatkarlar ile tacirlerin sorunları, çözüm önerileri ve talepleriyle ilgili Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında 'İl Ekonomi Toplantısı' düzenlendi.



Esnaflar, sektör temsilcileri ve ilintili kamu kurum müdürlerinin katılımıyla Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantının başlangıcında konuşan Vali Taşbilek, toplantıyı düzenlemekteki birinci amaçlarının esnaf sorunlarını birinci ağızlardan dinlemek olduğunu söyledi.



Paydaşlarla istişare ederek sorunlar ve çözüm önerileri hakkında sektör temsilcilerinin huzurunda değerlendirmek istediklerini belirten Vali Taşbilek, "Gümüşhane'ye yönelik ne varsa sizlerden dinlemeye hazırız" dedi.



"Vatandaş olarak da Vali olarak da duygularınıza tercüman olur her platformda anlatmaya çalışırım"



Devletin ciddi imkanlar sağladığını dile getiren Vali Taşbilek, "Bunu uygularken eksiklerimiz olabilir. Mevzuatı yorumlarken yanlış yorumlamaktan kaynaklanan size yönelik çeşitli sıkıntılar olabilir. Bunları da bu manada paylaşarak hepsini çözme noktasında elimizden geleni yapacağız. Bizler uygulayıcı makamlarız. Mevcut hukuki düzenlemeler çerçevesinde en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Hukuki değişiklikler bizlerin takdirinde değil. Vatandaş olarak da Vali olarak da duygularınıza tercüman olur her platformda anlatmaya çalışırım. Ama şuanki mevcut mevzuat neyse onun içerisinde bütün arkadaşlarımızın takdir yetkisi varsa en sonuna kadar sizin lehinizde kullanmak üzere yanınızda olacağız" diye konuştu.



Vali Taşbilek'in konuşmasının ardından sırasıyla KOSGEB, Halk Bankası ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) yetkilileri sunum gerçekleştirerek destekleme programları hakkında katılımcılara bilgi verdi.



Toplantıda söz alan Esnaf ve Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Rıfat Çilenk 2018 yılında 20 milyon liralık kredi kullandırdıklarını belirterek, krediye ulaşma noktasında çeşitli sıkıntılar yaşandığını kaydederken, Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Akçay ise Gümüşhane'de esnaflığın ne kadar zor olduğunu herkesin bildiğini kaydetti.



Ülkenin bugüne kadar birçok zorluğu aştığını hatırlatan ve bu sürecin de aşılacağının altını çizen Akçay, "Esnafımızda sıkıntı var. Memleketimizdeki pastayı büyütmemiz gerekiyor. Acil demiryolunun yapılması lazım" ifadelerini kullanarak 21 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sundukları dosyadan bazı bölümleri paylaştı.



Akçay, IPARD bürosu, Kürtün ilçesindeki fındık ekim alanının genişletilmesi, ulusal marketlerin açılmasının standartlarının belirlenmesi, Toplum Yararına Program projesinin özel sektöre verilmesi gerektiğini, 1/100.000'lik çevre düzeni planıyla Gümüşhane'nin Atatürk ve Cumhuriyet Caddelerine sıkıştırıldığını, bu nedenle planının yenilenmesi gerektiğini, SGK primlerinin yüksek olduğunu, özel sektör KDV alacaklarının tahsil edilemediğini vurguladı.



Çeşitli sorunların da gündeme geldiği toplantıda Atatürk ve Cumhuriyet Caddesinin bir kısmının trafiğe kapatılması konusu tekrar dillendirilirken, yüksek dolmuş ücretleri nedeniyle Bağlarbaşı Mahallesindeki üniversite öğrencilerinin kent merkezine gelmekten imtina ettiği de savunuldu.



Programa Vali Yardımcısı Ali Arıkan, İl Jandarma Komutanı Albay Abdulkadir Seri, Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Erdem, İl Özel İdaresi Sekreteri Ekrem Akdoğan, TSO Başkanı İsmail Akçay, Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Beyler Kara, oda başkanları, ilgili kurum müdürleri ve esnaflar katıldı. - GÜMÜŞHANE

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